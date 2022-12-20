Укрэнерго о ситуации с электричеством в Украине: в Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления 20 декабря, 12:24 В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

По состоянию на 12:00 вторника, 20 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете — питание критической инфраструктуры.

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Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и запитать больше потребителей.

Ремонтные бригады Укрэнерго, генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение.

Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря, когда РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.