«Точка напряжения». В ДТЭК ответили, сколько в Харькове и Житомире будет продолжаться возобновление электроснабжения

10 марта, 16:43
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В Харькове и Житомире возобновление электроснабжения может длиться около недели (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Харькове и Житомире возобновление электроснабжения может длиться около недели (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Возобновление электроснабжения в Харькове и Житомире может занять около недели, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в пятницу, 10 марта.

«Харьков и Житомир остаются точкой напряжения, там продолжаются работы. Прогнозы можно делать: думаю, это в течение недели будет сделано», — сказал Сахарук в эфире телемарафона.

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По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы восстановить стабильное электроснабжение как можно быстрее.

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По состоянию на 10 марта после российских ударов дронами Shahed в Житомире самая сложная ситуация с электроснабжением с начала войны. Город получает только 25% требуемой энергии.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.

https://www.youtube.com/watch?v=gUoUs00En8k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ДТЭК Харьков Житомир Война России против Украины

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