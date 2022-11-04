«До двух недель». От чего зависят сроки отключения света и как долго в Украине будут продолжаться проблемы с электроэнергией 4 ноября, 16:16 Отключение света — последние новости (Фото:Харьковоблэнерго\фейсбук)

Страна-агрессор повредила около 40% энергосистемы Украины. В этой связи по всей стране продолжаются постоянные отключения электроэнергии — почасовые или аварийные.

«В среднем [срок отключения света] - это четыре часа. Но, к сожалению, увеличивается количество таких отключений в течение суток. Сейчас в среднем [отключения случаются] два раза по четыре часа. Но не исключено, что оно будет увеличиваться. Потому что сегодня, к сожалению, у нас есть серьезный дефицит электроэнергии в системе. Решение принимается непосредственно оператором, Укрэнерго, и доводится до нас, до областных администраций», — рассказал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба.

Видео дня

Он отметил, что свет у граждан может не быть неделями. Это связано с тем, что некоторые повреждения нуждаются в двухнедельном ремонте, поэтому это время пользователям придется претерпеть.

«Это зависит от того, какие повреждения нам нанесут. Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять больше времени или, наоборот, меньше. К сожалению, у нас такой враг, что трудно предугадать условия поражения. То есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому», — рассказал он в интервью hromadske.

По словам Директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, графиков отключения электроэнергии компаниям-поставщикам энергии придерживаться не удастся: «Уже вообще невозможно их соблюдать. Это прогнозные графики. Наша система хоть и надежна, но мы не можем предусмотреть те же удары российскими террористами по нашей энергетической системе… Я думаю, в таком режиме мы будем работать до окончания активной фазы войны. Определенные неудобства будут — в одних регионах больше, в одних регионах меньше. Надо не забывать: Украина находится в войне… В такой ситуации люди должны все понимать». Он также рассказывал, насколько возможен в Украине блекаут и какая реальная проблема существует по ремонту наших энергосистем.

В связи с возмущением населения относительно неравномерного и, иногда, внезапного отключения электроэнергии, недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям с просьбой обеспечить качественную коммуникацию с потребителями.

«Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас пора именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям», — пояснил он.

Напомним, сейчас в Украине могут применяться графики почасовых отключений (ГПО) или графики аварийных отключений (ГАВ). Первые — планируемые и опубликованные на сайтах облэнерго. Аварийные вводятся, когда есть необходимость срочно снизить нагрузку на электросети. Если применяются ГАВ, то ГПО временно неактуальны.

«Мы пытаемся заранее сообщать о решении по введению графики почасовых отключений в отдельных областях. Они действуют до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое увеличение потребления электроэнергии.

Для того чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений ( ГАО) на территории области. Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо ГАО продолжают действовать ГПВ. Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного.



Можно сказать, что графики почасовых отключений — это средство для консервативного лечения системы как человека после тяжелого ранения или болезни. Графики аварийных отключений — это вынужденный возврат пациента в реанимацию. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим вас о понимании и поддержке", — объяснили в Укрэнерго.

Ранее НВ рассказывал, где узнать об отключении света по вашему адресу во всех областях Украины.

Также НВ опросил пятерых экспертов из разных сфер, чтобы понять, станет ли эта зима одной из самых тяжелых в современной истории Украины и чего от нее ждать. Они рассказали о трех более вероятных сценариях развития событий.