Приближается потепление. В ближайшие выходные в Украине могут меньше отключать свет — Укрэнерго 12 января, 12:06 Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие выходные в Украине могут сократиться объемы отключений света из-за потепления.

«Из хороших новостей. На выходных у нас ожидается потепление, и нам снова будет легче „упаковать“ потребление в тот объем генерации, который у нас есть», — сказал Кудрицкий в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас работают над тем, чтобы ускорить ремонты.

12 января в Украине сохраняется значительный дефицит мощности. В девяти областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку РФ готовится нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.

