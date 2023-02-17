На выходных энергосистема будет работать с резервом мощности — министр 17 февраля, 15:45 На выходных энергосистема будет работать с резервом мощности (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На выходных энергосистема будет работать с резервом мощности, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По словам Галущенко, сегодня и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление. Благодаря убыванию спроса будет резерв мощности.

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Министр добавил, что в Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей, чем раньше, продолжительностью.

В Харьковской области за последние сутки после восстановительных ремонтов сетей заживлено еще около 2 тысяч потребителей.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что дальнейшей деградации энергосистемы не происходит — достигнуто плато.

По его словам, противник в значительной степени потерял способность наносить значительный вред, но «не стоит расслабляться».