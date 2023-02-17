На выходных энергосистема будет работать с резервом мощности — министр
На выходных энергосистема будет работать с резервом мощности (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
На выходных энергосистема будет работать с резервом мощности, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу, 17 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
По словам Галущенко, сегодня и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление. Благодаря убыванию спроса будет резерв мощности.
Министр добавил, что в Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей, чем раньше, продолжительностью.
В Харьковской области за последние сутки после восстановительных ремонтов сетей заживлено еще около 2 тысяч потребителей.
Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что дальнейшей деградации энергосистемы не происходит — достигнуто плато.
По его словам, противник в значительной степени потерял способность наносить значительный вред, но «не стоит расслабляться».