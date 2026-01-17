Як тебе відігріти, Києве мій. Что происходит в столице, когда морозы и отморозки лишают ее тепла, света и воды, и что делают киевляне

После жесткого обстрела Киев оказался на грани гуманитарной катастрофы. Как он выходит из крайне сложной ситуации — репортаж NV.

В темном и холодном как в пещере подъезде откуда-то сверху раздается женский голос.

— Поднимайтесь сюда, здесь когда-то была хорошая квартира.

— И до какого числа она была хорошей? — переспрашивает журналист NV хозяйку квартиры Елену, когда поднимается к ней на третий этаж.

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— До ночи 13 января, — отвечает она

Идеальная дата, чтобы быть признанной черным днем киевского календаря. Зря только, что не пятница. Накануне этого дня украинскую столицу одновременно атаковали морозы и отморозки. Морозы опустились до минус 17 °C, отморозки поднялись до комбинированных атак БПЛА и ракет.

Результат, который был достигнут, — близок к гуманитарной катастрофе. По данным киевской городской госадминистрации, сразу после обстрела около 800 домов остались без теплоснабжения, график отключения света выбился из собственного графика. Свет мигает со скоростью раз в сутки, кое-где не мигает совсем. Так что ни света, ни тепла, ни горячей воды, и все это посреди январских морозов.

Трубы системы отопления начали рваться раньше, чем КГГА посоветовала киевлянам как можно скорее слить воду из батареи. Уже больше недели Киев живет в условиях, в которых не жил еще никогда. Замерзшие квартиры, темные этажи и кварталы, во дворах ГСЧС развернула тысячи палаток — Пункты стойкости. Они обогреваются дизельными генераторами. Внутри палаток можно зарядить телефон, выпить чай. Но в последние дни спрос на такой государственный сервис не очень высокий, а иногда близок «к нулю».