ДТЭК предупредил об экстренных отключениях света в Киеве, Одессе и Днепре 7 декабря, 09:06 В Киеве, Одессе и Днепре действуют экстренные отключения света (Фото:Александр Медведев / НВ)

В среду, 7 декабря, в Киеве, Одессе и Днепре продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщается на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепропетровских электросетей.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

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«Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется», — говорится в сообщении.

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В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

В компании YASNO сообщили, что после массированного ракетного удара РФ состояние энергосистемы было отброшено на неделю назад.