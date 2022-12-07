ДТЭК предупредил об экстренных отключениях света в Киеве, Одессе и Днепре

7 декабря, 09:06
Поделиться:
В Киеве, Одессе и Днепре действуют экстренные отключения света (Фото:Александр Медведев / НВ)

В Киеве, Одессе и Днепре действуют экстренные отключения света (Фото:Александр Медведев / НВ)

В среду, 7 декабря, в Киеве, Одессе и Днепре продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщается на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепропетровских электросетей.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Читайте также:
Сергей Фурса
Сергей Фурса
Когда Путину помогают в Украине

«Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется», — говорится в сообщении.

Видео дня

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

В компании YASNO сообщили, что после массированного ракетного удара РФ состояние энергосистемы было отброшено на неделю назад.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Одесса ДТЭК Отключения света Город Днепр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X