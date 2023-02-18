Силы обороны за сутки поразили три района живой силы окупантов и уничтожили шесть вражеских БПЛА — Генштаб 18 февраля, 07:26 Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные за минувшую сутку, 17 февраля, нанесли три удара по районам живой силы российской армии, уничтожили 5 БПЛА типа Ланцета и один Зала.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один по позиции зенитно-ракетного комплекса С-300.

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За минувшие сутки ВСУ отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная — Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.



За последние сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 29 авиационных ударов по территории Украины. Совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениях фронта

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружен.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.



На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это — Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.