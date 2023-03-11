Угрожают лишением выплат. Оккупанты заставляют военных «Л/ДНР» отказываться от своего паспорта в пользу гражданства РФ — Генштаб 11 марта, 18:54 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военное руководство РФ заставляет всех мобилизованных из Донецкой и Луганской областей подписывать долговременные контракты на прохождение службы, требуя для этого российский паспорт.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что для оформления документов нужно обязательно иметь копию паспорта гражданина РФ. Таким образом, оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого паспорта «Л/ДНР» в пользу российского гражданства. В противном случае военнослужащих и членов их семей лишат всех установленных выплат, предусмотренных для военнослужащих ВС РФ.

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Генштаб добавил, что преступное российское правительство не отказывается от своих намерений оккупировать территорию Украины путем применения как своих собственных вооруженных сил, наемников ЧВК, так и вооруженных формирований квазиреспублик.

Ситуация на направлениях фронта

В течение текущей сутки, 11 марта, противник нанес 12 авиационных и 2 ракетных удара по городу Запорожье .

Также враг совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. Один из них — по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения, два человека погибли и трое — ранены.

Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления. Также в течение этих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск, совершив артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

Противник предпринял неудачные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской и Спорное Донецкой области. Понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмут, однако украинские защитники дают достойный отпор и отбивают многочисленные атаки. У линии столкновения враг обстрелял населенные пункты Васюковка, Зализнянское, Дубово-Васильевка и другие.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим, враг продолжает осуществлять интенсивные обстрелы ближайших населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков.