ВСУ отразили вражеские атаки около 11 населенных пунктов и ударили по 14 районах живой силы оккупантов — Генштаб 12 февраля, 07:30 Украинские военнослужащие (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки, 11 февраля, украинские военные отразили вражеские атаки около 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. ВСУ нанесли 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов и поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Как отметили в Генштабе, в течение 11 февраля армия РФ нанесла 12 ракетных ударов, три из них — по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, шесть из которых — с применением БПЛА Шахед-136. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районы более 20 населенных пунктов, на два из которых оккупанты совершили авиационные удары.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это — Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество в Луганской области.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов: Спорное, Берестовое, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут и другие.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск в Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудару в районе Зимовщика.

В Генштабе добавили, что в временно оккупированных Бриловцах и Новокиевцах Херсонской области отмечаются попытки оккупационной так называемой «местной администрации» отобрать жилье у местного населения.

Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья. Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной «местной администрации».