СВЧ и дезертирство: адвокат рассказал в чем разница и какие последствия, если не вернуться добровольно

Адвокат объяснил тонкости понятия СЗЧ и дезертирства, в чем разница и что нужно знать сегодня украинцам.

Чем отличается СЗЧ от дезертирства

Дезертирство отличается от СВЧ тем, что СВЧ — это когда просто покидают часть. А если это было совершено, чтобы вообще уклониться от военной службы, когда человек самовольно уехал домой, сидит и не желает возвращаться, то это дезертирство. Об этом сообщил в эфире Украинского Радио адвокат, управляющий адвокатского бюро Назара Олексюка, ветеран российско-украинской войны Назар Олексюк.

Разница в наказании заключается в том, что при СЗЧ более трех суток предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а в случае дезертирства — от 5 до 12 лет. В обоих случаях допускается порядок упрощенного возвращения.

Самый главный момент — это добровольное возвращение из СЗЧ

«Если человека где-то на блокпосте задержат быстрее, чем он обратится к следователю, тогда он будет подлежать ответственности. Потому что он не добровольно возвращался, а его задержали. Приговоры показывают, что такие люди получают в среднем по 5 лет лишения свободы. Если же человек сам пришел с отношением и желанием вернуться в армию, то никто его не будет трогать, задерживать и арестовывать», — рассказывает эксперт.

Розыском должна заниматься Военная служба правопорядка (ВСП), но по состоянию на сегодня она не имеет таких полномочий.

«Кого поймают — того поймают, кто попадется — тот попадется. Конечно, люди могут чувствовать, что их никто не ищет. Но если человека просто остановят где-то на улице работники полиции, то они, проверив базу, сразу увидят, что этот человек в розыске. Следовательно, такого человека надо задерживать и доставлять в ВСП. И ответственность непременно будет, пересидеть не получится, потому что это тяжкое преступление. Где-то когда-то оно вылезет боком. Лицо, находящееся в СЗЧ, не может уволиться со службы, даже если для этого есть основания», — добавляет Назар Олексюк.