«Вспышка активности россиян». Что происходит на участке фронта от Купянска до Лимана — рассказ бойца с передовой 14 июля, 15:28 NV Премиум Украинские военные (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Официальная страница / facebook)

Командир отделения разведки 92-й ОМБр Леонид Маслов, который находится на сватовском направлении, рассказал в интервью Radio NV, действительно ли россияне предпринимают попытки наступления на этом участке фронта.



— Начнем с главного — с ситуации на участке ответственности вашей 92-й бригады. Дело в том, что даже в утренней сводке Генерального штаба говорится о том, что наши бойцы стойко держат оборону. Это купянское направление и южнее — до лиманского направления. То есть условный треугольник междуречья, как его еще называют, потому что он расположен между реками. Что сейчас там происходит? Враг, я так понимаю, находится в наступательных действиях?

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— Да, но эти наступательные действия не носят системного характера. У нас нет таких опасений. Переходят из рук в руки отдельные участки фронта.

Сейчас 92-я бригада находится на второй линии и в глубину ни один враг не проходит. Сражаются другие бригады. Не знаю, имею ли я право вообще об этом говорить, кто там находится.

Мы наблюдаем попытки противника активизироваться, но это все на самом деле называется активная оборона. Они пытаются захватить некоторые наши позиции. Некоторые наши пустые позиции заняли недавно. Но оттуда их снова выбивают, они уходят. Вот такой переменный успех, как говорят, они имеют.

— А что такое «пустые позиции»?

— Имеется в виду траншеи, блиндажи, в которых не находятся наши бойцы. Просто в серой зоне находятся определенные укрепления. И эти укрепления были построены ими. Наши их не занимали. Они зашли на эти позиции, их снова оттуда выбили.

— Можно говорить так, что сейчас происходит их попытка наступать и наша активная оборона в пределах серой зоны, линии такого разграничения между одной и второй стороной?