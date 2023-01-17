Ситуация стабильная. ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового — ОВА

17 января, 09:43
Поделиться:
Украинские защитники (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинские защитники (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во вторник, 17 января.

«У Кременной и Сватового ситуация стабильная — наши войска продвигаются вперед. Туда враг постоянно перебрасывает резервы», — сказал он в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, ВСУ каждый день героически противодействуют этому нашествию.

Видео дня

Читайте также:
Утилизация спецконтингента. Четверть всех наемников ЧВК Вагнера убиты под Бахмутом — интервью с Сергеем Грабским

Гайдай заявил, что российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город.

Ранее операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления российских оккупантов вблизи города Кременная.

https://www.youtube.com/watch?v=gnSbZcT6-_k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X