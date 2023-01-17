Ситуация стабильная. ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового — ОВА 17 января, 09:43 Украинские защитники (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во вторник, 17 января.

«У Кременной и Сватового ситуация стабильная — наши войска продвигаются вперед. Туда враг постоянно перебрасывает резервы», — сказал он в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, ВСУ каждый день героически противодействуют этому нашествию.

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Гайдай заявил, что российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город.

Ранее операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления российских оккупантов вблизи города Кременная.