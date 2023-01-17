Ситуация стабильная. ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового — ОВА
Украинские защитники (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во вторник, 17 января.
«У Кременной и Сватового ситуация стабильная — наши войска продвигаются вперед. Туда враг постоянно перебрасывает резервы», — сказал он в эфире телемарафона.
Однако, по его словам, ВСУ каждый день героически противодействуют этому нашествию.
Гайдай заявил, что российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город.
Ранее операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления российских оккупантов вблизи города Кременная.