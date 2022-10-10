Очередной фейк. Что на самом деле на браслете Залужного, где российские пропагандисты «заметили» свастику

10 октября, 12:40
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Фото было опубликовано 6 октября (Фото:Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine / Twitter)

Фото было опубликовано 6 октября (Фото:Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine / Twitter)

Автор: Ангелина Головач

На днях Главнокомандующий украинскими войсками опубликовал в своем Twitter фото, на котором виден браслет с орнаментами. Роспропагандисты увидели на них свастику.

Ища любые подтверждения нацизма в Украине, пропагандисты придумывают все новые и новые фейки. Очередным объектом атаки стал Валерий Залужный, точнее его браслет, на котором россияне разглядели свастику.

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Однако Анатолий Штефан «Штирлиц» очень быстро развенчал фейки, опубликовав фото браслета вблизи.

«Рашн-пропаганден так разволновалась браслетом Главнокомандующего Валерия Залужного, что решили наконец-то раскрыть для них все секреты и показать его вблизи😉»

На месте «свастики» на самом деле один из скандинавских орнаментов, которыми заполнен весь браслет Главнокомандующего. Валерий Залужный кратко прокомментировал развенчание: «Правда!»

Телеграмм-канал Анатолій Штефан
Фото: Телеграмм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Позже Анатолий Штефан опубликовал пост, в котором показал, как именно был создан этот фейк: если сделать фото браслета более пиксельным, очертания браслета действительно отдаленно напоминают свастику.

«Семье 🐓🐓🐓 шариев привет от меня!

Чуть-чуть качество на браслете снижаем и появляется… Очередной зашквар роспропаганды!"

Телеграмм-канал Анатолій Штефан
Фото: Телеграмм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"
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Теги:   Пропаганда Свастика Валерий Залужный

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