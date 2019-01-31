"Свалка, курилка, туалет". Почему в Украине бездомных выгоняют с вокзалов, и как на это реагируют правоохранители Вчера, 15:44 1403 Цей матеріал також доступний українською Facebook/Кристиан Кнаус В полиции не уполномочивали молодых людей на подобную акцию Facebook/Кристиан Кнаус

В Николаеве члены ультраправой Социал-национальной ассамблеи разогнали более 20 бездомных и ромов с железнодорожного вокзала, а также заставили их убрать мусор.



Как рассказал Радио НВ лидер николаевского отделения организации Виталий Федоренко, бездомные не хотели ночевать в пункте обогрева вокзала, а решили жить на вокзале. И, по словам участников организации, превратили его в "помойку, курилку, туалет и место для совершения краж".



Закончилось это тем, чем вчера закончилось

Социал-националисты решили разобраться, поскольку полиция не реагировала на обращения граждан, добавил Федоренко. Он заверил, что насилие по отношению к людям не применяли.

"Тогда я сам сказал, что давайте вы по-хорошему сами собираетесь и просто уходите. На что они просто посмеялись, и закончилось это тем, что вчера закончилось. То есть за 10 минут здание вокзала полностью очистилось. Начали сразу сотрудники ж/д вокзала хлоркой после них все вымывать, все проветривать, потому что запах там стоял просто неимоверный. Около 30 раз поступали заявления, звонки на 102, но полиция как-то не особо спешила это все делать", – сообщил Федоренко.

Кто будет отвечать

В главном управлении полиции в Николаевской области сообщили, что не уполномочивали молодых людей на подобную акцию. Сообщений о пострадавших также не поступало, рассказала в комментарии Радио НВ представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова. По ее словам, заявлений на молодых людей тоже никто не писал, поэтому административные или уголовные правонарушения составлять не будут.

"Полиция не принимала участие в этом разгоне бездомных. Это дело рук активистов. Разгонять бездомных с вокзала – я не вижу в этом криминала. Это больше вопрос к администрации, если они позволили людям так ночевать у них", – отметила Парфенова.

С юридической точки зрения претензий к ним быть не может

Как пояснила Радио НВ криминолог Анна Маляр, начать расследование против таких действий можно в случае, если было совершено насилие и если против них были написаны заявления. В противном случае, с юридической точки зрения претензий к ним быть не может. Также организация может вполне легально сотрудничать с местной полицией, добавила Маляр.

"Общественное образование, которое помогает полиции по обеспечению правопорядка. Если этого ничего нет, всех этих обстоятельств, тогда нужно смотреть, какой непосредственно вред причинен и какое право нарушено. Какой нанесен ущерб действиями, и при каких обстоятельствах это было. То есть представители ромской национальности просто сидели, ели пирожки и их вытолкали, или они совершали преступление, и в этот момент, прекращая преступление, их вытолкали", – отметила Маляр.

Проблемы с толерантностью

У украинцев практически отсутствует толерантность к обездоленным людям. Хотя и существуют программы по их реабилитации и центры помощи – они малоэффективны, заявил в комментарии Радио НВ председатель сообщества Святого Игидя города Киева Юрий Лифансе.

Главная проблема вокзалов – точно не бездомные люди

По его словам, основную работу по восстановлению жизни бездомных делают частные и религиозные организации.

"Очень часто бездомных обвиняют в вещах, к которым они может и имеют отношение, но точно не из-за бездомности. Ситуация, о которой вы говорите в Николаеве, есть нечто похожее и в Киеве. Когда был всплеск каких-то краж, обвиняли ромов, и под раздачу попали также бездомные люди. Совсем недавно чиновник железной дороги сказал, что киевский вокзал необходимо освободить от криминалитета и бездомных. Главная проблема вокзалов – это точно не бездомные люди, а те кто должен контролировать ситуацию", – подчеркнул Лифансе.

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