Столкновения в Петропавловской Борщаговке: ГБР открыло уголовное производство

Государственное бюро расследований заявило, что начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В Бюро отмечают, что события разворачивались возле частного дома, который использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, вернувшихся после СОЧ.

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По данным ГБР, после того как в социальных сетях распространилась информация о якобы незаконном удерживании военнослужащих, возле здания собрались люди. Конфликт перерос в столкновения, в ходе которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции.

В Бюро заявили, что его сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия и работали совместно с представителями прокуратуры, Нацполиции и Офиса военного омбудсмена при полном содействии НГУ.

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«В рамках уголовного производства следователи проверят законность действий всех причастных лиц. В частности, они установят обстоятельства и условия пребывания военнослужащих в доме, проверят сообщения о возможном применении к ним принуждения, а также выяснят причины и ход конфликта», — отметила пресс-служба ГБР.

Государственное бюро расследований подчеркивает, что вокруг этого события распространяется множество сообщений с различными, порой противоречивыми версиями случившегося. По данным правоохранителей, часть этих утверждений на данный момент не имеет надлежащего подтверждения.

Именно поэтому, как отмечает Бюро, важно тщательно проверить все обстоятельства, установить последовательность событий и отделить достоверную информацию от предположений и непроверенных сообщений.

«ГБР обеспечит полное, объективное и беспристрастное расследование. Все сообщения о возможных нарушениях прав человека будут надлежащим образом проверены. Правовая оценка действий участников события будет дана исключительно на основании установленных фактов и собранных доказательств», — говорится в сообщении.

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Производство открыли по ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домов в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые, возможно, самовольно покинули воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и наличии погибшего. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали попасть к пациенту.

На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

Пивненко подчеркнул недопустимость ненадлежащего обращения с военнослужащими, вернувшимися после самовольного оставления СОЧ, и пообещал проверить информацию о возможном избиении. По результатам проверки должны быть проведены расследование и обнародованы выводы.

Впоследствии столкновения обострились: неизвестные бросали дымовые шашки, разбили окна и забор возле дома. На место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей, находившихся в доме, начали выводить.

Как позже заявил глава Офиса президента, в пункте временной дислокации корпуса Азов в Петропавловской Борщаговке Киевской области находились 14 человек. Военнослужащих должны были вывезти оттуда и доставить в больницу, однако толпа заблокировала автобус.

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Буданов, в частности, назвал события у здания «классической уличной акцией», которая, по его мнению, не должна была происходить, и подчеркнул, что блокирование автобуса препятствует оказанию медицинской помощи нуждающимся в ней военнослужащим.