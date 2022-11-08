Суспільне Мовлення законсервирует телецентр Олівець на период войны 8 ноября, 18:21 Здание Олівця возле Киевской телевышки, 1 марта (Фото:МВС України / Facebook)

Суспільне Мовлення законсервирует помещение Киевского телецентра Олівець на период военных действий. Причины такого шага — риски безопасности сотрудников, минимизация энергозатрат и экономия бюджетных средств.

Об этом сообщается на сайте компании.

Член правления компания Родион Кочубей заявил, что работники покинули телецентр в начале полномасштабного вторжения. Он напомнил, что Олівець — это 24-этажный небоскреб, где во время воздушной тревоги отключаются лифты. В бомбоубежище нужно спускаться пешком длительное время, что также опасно для людей.

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«Одни из первых ракетных ударов были по Киевской телебашне, которая расположена рядом с Олівецем, в результате чего он также получил повреждения. Вопрос оставаться там или нет — не стоял», — отметил он.

Также здание законсервируют из-за вопросов энергетической безопасности и минимизации энергозатрат. Ежегодно только на обслуживание и содержание Олівея уходит более 100 млн гривен.

«Температурный режим будет на уровне 7−10 градусов. Работать при таких условиях невозможно», — добавил Кочубей.