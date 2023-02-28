Оснащены Starlink и солнечными батареями. Немецкая компания начала поставки Украине автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE 28 февраля, 14:35 Автоматизированная система разведки SurveilSPIRE (Фото:Скриншот с видео)

По заказу правительства Германии компания Rheinmetall начала доставку в Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, которые используют для мониторинга больших участков местности с привлечением малого количества персонала.

Об этом сообщается на сайте компании Rheinmetall.



Отмечается, что эти разведывательные системы состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения день и ночь, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки входят также транспортные средства.

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Созданные эстонской компанией DefSecIntel, вышки наблюдения SurveilSPIRE можно загрузить на прицепы и быстро транспортировать в зону их работы. Для развертывания системы требуются три человека, а другая работа полностью автоматизирована.

Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт, солнечные панели, обеспечивающие длительную работу без питающих кабелей или источника энергии.

Система базируется на автопилотируемых разведывательных беспилотниках, осуществляющих патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры.

Компания Rheinmetall уже участвует в нескольких проектах в поддержку Украины. По поручению правительства Германии дочерняя компания Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH в этом году поставит Украине полевой госпиталь.