Генерал Сырский рассказал, как изменилась тактика оккупантов на Донбассе с назначением Суровикина

5 декабря, 13:31
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Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Российские оккупационные войска изменили свою тактику на Донбассе. Это произошло после назначения Сергея Суровикина командующим российской группировкой в Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

«Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов», — сказал он.

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Сырский подчеркнул, что ситуация на восточном фронте остается очень напряженной. Оккупационные войска РФ ежедневно атакуют украинские подразделения.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута оккупанты сменили тактику и теперь пытаются проникнуть на позиции ВСУ малыми группами.

https://www.youtube.com/watch?v=xFumQTMjW_w
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Александр Сырский Война России против Украины Сергей Суровикин

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