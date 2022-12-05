Генерал Сырский рассказал, как изменилась тактика оккупантов на Донбассе с назначением Суровикина
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)
Российские оккупационные войска изменили свою тактику на Донбассе. Это произошло после назначения Сергея Суровикина командующим российской группировкой в Украине.
Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
«Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов», — сказал он.
Сырский подчеркнул, что ситуация на восточном фронте остается очень напряженной. Оккупационные войска РФ ежедневно атакуют украинские подразделения.
Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута оккупанты сменили тактику и теперь пытаются проникнуть на позиции ВСУ малыми группами.