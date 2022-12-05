Генерал Сырский рассказал, как изменилась тактика оккупантов на Донбассе с назначением Суровикина 5 декабря, 13:31 Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Российские оккупационные войска изменили свою тактику на Донбассе. Это произошло после назначения Сергея Суровикина командующим российской группировкой в Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

«Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов», — сказал он.

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Сырский подчеркнул, что ситуация на восточном фронте остается очень напряженной. Оккупационные войска РФ ежедневно атакуют украинские подразделения.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута оккупанты сменили тактику и теперь пытаются проникнуть на позиции ВСУ малыми группами.