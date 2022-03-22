УП рассказала детали выезда из Украины Суркисов после вторжения РФ

22 марта, 02:42
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Игорь Суркис (Фото:wikipedia.org)

Игорь Суркис (Фото:wikipedia.org)

Украинской правде из источников в правоохранительных органах стали известны детали выезда Игоря и Григория Суркисов из Украины в начале полномасштабного вторжения России. Кроме того, изданию стали известны имена пассажиров их авто.

Как свидетельствует оказавшийся в распоряжении УП документ пограничников, Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00.

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Собеседники УП в ГНСУ сказали, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов.

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Пересечение границы они произвели через пункт Вилок, расположенный в Береговском районе Закарпатской области.

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиль Mercedez-Benz ML-500. Его пассажирами были Кулешов Никита (2002 года рождения), Кострикина Зоя (1961 года рождения), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

Алексей Борисов (28 лет) и Кулешов Никита (20 лет), пересекшие границу в автомобиле с Григорием Суркисом, являются его внуками, как выяснила УП со страниц мужчин в соцсетях.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой РФ), Суркисом Вячеславом и Суркис Яной.

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УП отмечает, что пересечение границы Суркисов регистрировал тот же наряд пограничников и таможенников, что оформляли пересечение границы Анастасии Котвицкой, жены соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла вывезти в чемоданах более 30 миллионов долларов наличных без декларирования.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Игорь Суркис Война России против Украины

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