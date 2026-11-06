Система Рассвет может обеспечить двусторонний обмен данными между Россией и её беспилотниками над Украиной (Фото: Российские СМИ)

Россия уже использует новую спутниковую сеть Рассвет, которую позиционирует как собственный аналог Starlink , для военной связи над Украиной.

Об этом в пятницу, 6 ноября, пишет Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Благодаря этому Москва стремится повысить точность ударов беспилотников и сделать их менее уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

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Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что российская сеть пока не способна обеспечить непрерывное покрытие территории Украины. Связь доступна периодически, во время пролета спутников над соответствующими районами.

По оценке ГУР, система Рассвет может обеспечить двусторонний обмен данными между Россией и её беспилотниками над Украиной.

Это позволит разведывательным дронам передавать информацию в режиме реального времени, а операторам ударных беспилотников — изменять их маршруты уже во время полёта. Таким образом, российские войска смогут меньше зависеть от заранее запрограммированных маршрутов.

Это также может позволить беспилотникам корректировать полет в зависимости от изменения местоположения цели или уклоняться от средств противовоздушной обороны.

В долгосрочной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БПЛА и затруднить их обнаружение системами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заявил Юсов.

Киевский эксперт по вопросам безопасности Николай Зенцев отметил, что есть признаки того, что Рассвет уже влияет на точность ударов российских реактивных беспилотников.

По его словам, у России уже есть как минимум два качественных окна спутниковой связи в день, каждое из которых длится более часа. Этого достаточно, чтобы оказать практическое влияние на боевые операции.

В ГУР отметили, что до конца 2026 года Москва планирует осуществить новые запуски спутников «Рассвет», чтобы постепенно расширить географический охват сети и приблизить её к полноценной низкоорбитальной системе спутниковой связи.

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По данным ГУР Минобороны, с начала 2026 года Россия вывела на орбиту 32 спутника Рассвет двумя партиями — в марте и июле. В прошлом месяце российское правительство заявило, что запустило более 30 спутников.

Для сравнения: спутниковая сеть Starlink компании SpaceX Илона Маска насчитывает более 10 тысяч аппаратов. Её военная версия Starshield работает в Украине, но недоступна для России. Доступ к системам SpaceX, которого у Москвы нет, значительно помог Киеву в войне против российских оккупационных сил.

ГУР обнародовало список из 49 российских и белорусских компаний, которые, по данным разведки, участвуют в проекте.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввёл санкции против 10 компаний, причастных к разработке Рассвета. Среди них — Бюро 1440, координатор проекта, поддерживаемый российским государством.

20 июля стало известно, что российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую группу спутников связи для проекта Рассвет, который считается российским аналогом Starlink. Первые спутники этой группировки компания вывела на орбиту ещё в марте.

В компании Бюро 1440 заявили, что планируют к 2035 году создать группировку из более чем 900 спутников.

Бескрестнов считает, что появление в России собственной спутниковой сети Рассвет может создать серьёзную угрозу для Украины.

1 августа издание Милитарный со ссылкой на эксперта по спутниковой связи Владимира Степанца сообщило, что спутники Рассвет обеспечивают над Украиной как минимум два «окна связи» в сутки продолжительностью более часа каждое.