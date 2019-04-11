Супрун заявила о новом иске с требованием отстранить ее от должности Сегодня, 13:39 1211 Цей матеріал також доступний українською Минздрав Иск подал нардеп от Радикальной партии Минздрав

В Окружной админсуд Киева поступил новый иск против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун с требованием отстранить ее от должности, сообщила глава Минздрава.

"Опять от народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко. Опять с просьбой запретить мне исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Опять производство открыто по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - написала она в своем Facebook.

Супрун уточнила, что иск подал народный депутат Алексей Ленский, а официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков представителей Радикальной партии.

"По факту же причина - нарушение схем и коррупционных потоков, освобождение одиозных медицинских феодалов и прямая конфронтация с ними", - подчеркнула она.

Глава Минздрава рассказала о еще одном совпадении. По ее словам, адвокатский запрос по этому иску к Минздраву поступил от адвокатской фирмы GoLaw law firm, которая обслуживает уволенных из-за коррупции ректоров медицинских университетов, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана.

Супрун также назвала иск очередной атакой против трансформации системы здравоохранения.

Это не первая попытка представителей Радикальной партии отстранить Супрун от должности главы Минздрава.

5 февраля суд временно запретил ей выполнять обязанности и.о. министра здравоохранения.

Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной.

Кабмин поддержал главу МОЗ и решил обжаловать решение суда. Поддержку Супрун выразили также премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

Суд отменил свое решение только через 10 дней. Работа Минздрава все это время была заблокирована, под угрозой было предоставление лечения тысячам пациентов.