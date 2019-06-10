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Супрун запустила флешмоб ко Всемирному дню донора крови

Сегодня, 13:56
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Супрун запустила флешмоб ко Всемирному дню донора крови - фото

Среды в Охматдете/Facebook

Супрун призвала популяризировать донорство крови

И.о. министра здравоохранения запустила флешмоб ко Всемирному дню донора крови #яДонор.

Глава Минздрава сообщила, что в понедельник, 10 июня, начинается неделя благотворительной сдачи крови.

«Сегодня каждый желающий может помочь популяризировать культуру донорства и присоединиться к спасению жизней. Сдавайте кровь и в течение недели публикуйте в соцсетях свои фотографии с хэштегом #яДонор или #яДонорка», — написала Супрун.

Она пояснила, что в Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь. Каждая сдача крови очень важна, а любая группа крови нужна каждый день.

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По рекомендации ВОЗ, количество донаций донорской крови в год должно быть не менее 1,3 миллиона.

«В Украине мы отстаем в 2,5 раза — в 2017 году у нас произошла только 571 тысяча донаций. Но мы можем это изменить», — подчеркнула министр.

Супрун также добавила, что на профильном фото в Facebook можно установить соответствующую рамку.

«Даже если вы сдавали кровь только раз в жизни или делаете это регулярно — важно делиться любым опытом с другими, чтобы больше людей приобщались к культуре донорства и понимали, что это очень важно», — резюмировала глава Минздрава.

Напомним, в начале года Кабмин одобрил Стратегию развития национальной системы крови в Украине.

Введение системного подхода к управлению системой крови на национальном уровне улучшит состояние инфекционной и иммунологической безопасности. Кроме того, будут сокращены риски инфицирования крови на различных этапах ее заготовки и использования.

Теги:   Флешмоб Минздрав Уляна Супрун Донорство крови

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