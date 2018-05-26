Супрун рассказала, в какой области подписали меньше всего деклараций с врачами

По количеству подписанных деклараций с врачами последней является Сумская область.

Об этом сообщила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, в настоящее время в Сумской области подписано чуть больше, чем 56 000 деклараций - это 5,1% населения. Для того чтобы понять причины этого, и. о. министра посетила Сумы.

Также она отметила и положительные примеры внедрения медицинской реформы в регионе.

"Есть и прекрасные примеры - г. Бурынь и с. Бобрик, где большинство жителей выбрали врачей. Нет проблем, не решаемых, есть желание и эффективная организация общества. Внимательно будем следить за воплощением озвученных планов", - написала руководительница МОЗ.

Напомним, что 2 апреля в Украине стартовала общенациональная кампания Врач для каждой семьи, в рамках которой украинцы выбирают врача первичного звена - терапевта или семейного врача, педиатра - для детей. Выбор врача происходит исключительно по желанию пациента и не привязан к месту регистрации гражданина.

Ранее Супрун назвала области-лидеры по количеству подписанных деклараций с врачами.

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