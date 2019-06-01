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Супрун рассказала, сколько украинцев довольны семейными врачами

Вчера, 07:06
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Супрун рассказала, сколько украинцев довольны семейными врачами - фото

Александр Медведев / НВ

Супрун: Семейных врачей уже выбрали 27,5 млн украинцев

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ рассказала, сколько украинцев довольны своими семейными врачами.

Она отметила, что семейных врачей уже выбрали 27,5 млн украинцев.

«Последний опрос на конец марта показал, что 70% из них довольны своими врачами. 9% — недовольны, но они имеют свободный выбор их изменить», — сообщила Супрун.

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Напомним, 2 апреля 2018 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Поликлиники начали получать финансирование по принципу «Деньги ходят за пациентом». К концу сентября 2018 года к электронной системе eHealth присоединилось почти полторы тысячи медицинских учреждений, более 24 тыс. врачей и более 18 млн пациентов.

Читайте полный текст интервью с Ульяной Супрун в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Медицинская реформа Уляна Супрун

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