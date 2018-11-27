27 ноября 2018, вторник

Супрун рассказала о работе медицинских учреждений во время военного положения

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Уляна Супрун сообщила, что доступ гражданского населения к медицинским учреждениям не будет ограничен

Уляна Супрун сообщила, что доступ гражданского населения к медицинским учреждениям не будет ограничен

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что во время военного положения в Украине не будет ограничен доступ гражданского населения к получению медицинской помощи.

В то же время, в каждой области будет создан перечень медицинских учреждений, который будут готовы оказать в случае необходимости помощь военным.

Список медицинских учреждений в каждой области опубликован на сайте Минздрава.

"В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам", - заявила Супрун.

 

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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