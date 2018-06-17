17 июня 2018, воскресенье

Супрун рассказала, что стоит пить в жаркую погоду, чтобы чувствовать себя лучше

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Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

В жаркую погоду организм спасет от перегрева не мороженое или ледяная вода, а горячий чай, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а значит - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай придает нам тепла, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - отметила она.

Зато в влажные или совершенно безветренные дни, или когда на человеке много одежды, "этот трюк с чаем или теплой водой может не сработать", добавила и.о. министра.

"Тогда советуют пить прохладную воду. Холодную воду стоит также пить людям, которые не потеют через собственные физиологические особенности", - резюмировала Супрун.

Ранее Супрун анонсировала отказ от аттестации и переход на систему лицензирования врачей.

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