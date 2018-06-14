Супрун: Один ребенок из пострадавших от взрыва в Киеве в коме

У всех детей, пострадавших от взрыва в автомобиле, множественные проникающие ранения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Twitter, что один ребенок из четырех, пострадавших от взрыва в Святошинском районе Киева, находится в коме.

"Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один (ребенок - ред.) в тяжелом состоянии - пока в коме", - говорится в ее сообщении.

Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу. — Уляна Супрун (@usuprun) 14 июня 2018 г.

Ранее интернет-сообщество dtp.kiev.ua сообщило, что тяжелее всего пострадал шестилетний мальчик, у которого тяжелые осколочные ранения и которого сейчас оперируют в Охматдете. Кроме того, девочка получила ранения шеи.

Двое других детей получили более легкие ранения.

По данным полиции, пострадавшему мальчику - пять лет, двум из девочек по восемь и еще одной - 11.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.