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Супрун назвала одну из основных причин смертности среди украинцев

Вчера, 17:50
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Супрун назвала одну из основных причин смертности среди украинцев - фото

Минздрав

Супрун посоветовала правильно питаться и заниматься физической активностью

Одной из основных причин смертности среди украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний - почти 2/3 всех случаев смерти. Но это можно предотвратить здоровым питанием, физической активностью и выявлением болезни на ранней стадии. Не следует забывать о визитах к семейному врачу", - сказала она на Национальной конференции общественного здоровья, пишет Укринформ.

Супрун добавила, что в Украине также распространен диабет второго типа, который можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.

"Для этого надо только следить за своим здоровьем вместе со своим врачом", - резюмировала глава Минздрава.

Теги:   Украинцы Смертность Уляна Супрун

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