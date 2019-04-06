Супрун назвала одну из основных причин смертности среди украинцев Вчера, 17:50 2237 Цей матеріал також доступний українською Минздрав Супрун посоветовала правильно питаться и заниматься физической активностью Минздрав

Одной из основных причин смертности среди украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний - почти 2/3 всех случаев смерти. Но это можно предотвратить здоровым питанием, физической активностью и выявлением болезни на ранней стадии. Не следует забывать о визитах к семейному врачу", - сказала она на Национальной конференции общественного здоровья, пишет Укринформ.

Супрун добавила, что в Украине также распространен диабет второго типа, который можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.

"Для этого надо только следить за своим здоровьем вместе со своим врачом", - резюмировала глава Минздрава.