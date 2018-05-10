Супрун: Лаборатории не смогли определить вещество, которым отравились дети в Черкассах

Причины массового отравления в Черкассах до сих пор не выявлены, заявила Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что лаборатории до сих пор не выявили никаких химических веществ, которые могли бы указывать на причину отравления детей в общеобразовательной школе №8 в Черкассах.

По словам Супрун, были проведены первоочередные анализы воздуха, воды и почвы, а также забор анализов у детей и взрослых, однако никаких признаков отравления обнаружено не было, сообщает ZN.ua.

"Дети не пили одну и ту же воду, единственное, что их связывает, присутствие во дворе школы во время линейки. Выглядит, что это было что-то, что дети вдохнули именно во дворе. ... В воздухе мы ничего не нашли, но анализ взяли позже, поэтому мы не надеялись на достоверный результат. Есть надежда на анализ почвы и воды, но предварительные результаты ничего не выявили. Сейчас анализ проводит киевская лаборатория", - сказала глава Минздрава.

Она также добавила, что никаких посторонних веществ и признаков отравления не обнаружили ни в крови, ни в моче или мокроте госпитализированных.

При этом Супрун опровергла предположения, что отравление могло быть связано с деятельностью завода Азот.

"Отравление азотом не проявляется так, как произошло отравление детей. К тому же мы бы в крови или моче нашли азот, а его не обнаружили", - отметила она.

Супрун добавила, что накануне в Черкассах прошли сильные дожди, и какие-то вещества могли попасть в почву и испариться именно на территории школы, однако эта теория еще нуждается в подтверждении.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.