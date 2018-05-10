Супрун: Лаборатории не смогли определить вещество, которым отравились дети в Черкассах

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что лаборатории до сих пор не выявили никаких химических веществ, которые могли бы указывать на причину отравления детей в общеобразовательной школе №8 в Черкассах.
По словам Супрун, были проведены первоочередные анализы воздуха, воды и почвы, а также забор анализов у детей и взрослых, однако никаких признаков отравления обнаружено не было, сообщает ZN.ua.
"Дети не пили одну и ту же воду, единственное, что их связывает, присутствие во дворе школы во время линейки. Выглядит, что это было что-то, что дети вдохнули именно во дворе. ... В воздухе мы ничего не нашли, но анализ взяли позже, поэтому мы не надеялись на достоверный результат. Есть надежда на анализ почвы и воды, но предварительные результаты ничего не выявили. Сейчас анализ проводит киевская лаборатория", - сказала глава Минздрава.
Она также добавила, что никаких посторонних веществ и признаков отравления не обнаружили ни в крови, ни в моче или мокроте госпитализированных.
При этом Супрун опровергла предположения, что отравление могло быть связано с деятельностью завода Азот.
"Отравление азотом не проявляется так, как произошло отравление детей. К тому же мы бы в крови или моче нашли азот, а его не обнаружили", - отметила она.
Супрун добавила, что накануне в Черкассах прошли сильные дожди, и какие-то вещества могли попасть в почву и испариться именно на территории школы, однако эта теория еще нуждается в подтверждении.
- Читайте также: Массовое отравление в Черкассах: в Минздраве рассказали о состоянии здоровья пострадавших
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.
Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.
Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.
Комментарии
Правила комментирования