Алексей Соболев во время онлайн-совещания с руководителями крупнейших сетей супермаркетов, 13 января 2026 года (Фото: Олексій Соболев via Facebook)

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что во время онлайн-совещания с руководителями сетей АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, КОЛО, а также Ukrainian Food Retail Alliance, который объединяет главных представителей рынка, все торговые сети подтвердили, что системного закрытия супермаркетов нет.

«Среди сложностей, которые отмечает бизнес, — оборудование в магазинах иногда выходит из строя из-за большой нагрузки и затяжных морозов, что затрудняет сервисное обслуживание. Соответственно иногда супермаркеты временно закрываются на время для решения проблемы и сразу же открываются после ремонта генератора или устранения других технических неполадок», — отметил министр на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что все ритейлеры прилагают максимальные усилия, чтобы создать условия для поддержки потребителей, самостоятельно обустраивая зоны для зарядки и обогрева, а в некоторых магазинах есть возможность работать или отдыхать.

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«Нам важно, чтобы такая возможность сохранялась и в дальнейшем, если долгие отключения света будут продолжаться. Государство со своей стороны также ведет переговоры с международными партнерами об увеличении поставок генераторов и запчастей», — написал Соболев.

По его словам, главной задачей правительства является сохранение бесперебойного доступа к продуктам в магазинах для украинцев и возможности зарядить там гаджеты, воспользоваться интернетом или разогреть еду.

«Супермаркеты будут работать и в дальнейшем. Мы благодарны ритейлерам за этот диалог, а прежде всего — за устойчивость, ответственность и поддержку, которую бизнес предоставляет украинцам в непростые времена», — подытожил министр.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о закрытии супермаркетов крупных торговых сетей из-за отключения света, заявив, что информация не соответствует действительности.

Утром 13 января сообщалось, что торговые сети АТБ, Novus и Аврора в Киеве продолжают работу в условиях ограничения тепло- и электроэнергии, однако возможны изменения в графике и временные точечные закрытия.

12 января данные о «массовом закрытии супермаркетов в Киеве из-за отсутствия электричества» опровергал Центр противодействия дезинформации при СНБО.