Сунак заявил, что Британия настроена на долгосрочную поддержку Украины

9 июня, 01:40
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Риши Сунак (Фото:Niall Carson/Pool via REUTERS)

Риши Сунак (Фото:Niall Carson/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил, что его страна настроена на долгосрочную поддержку Украины.

«Соединенное Королевство гордится нашим вкладом, включая танки, дальнобойное оружие и обучение украинских солдат. Но не должно быть сомнений, что лидерство и ресурсы США стали решающим вкладом, который позволяет силам демократии и свободы победить», — заявил Сунак.

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Он также поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за роль США в поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

«Нам повезло получить инвестиции Америки в европейскую безопасность, однако мы должны разделить бремя вместе», — заявил глава правительства Британии.

https://www.youtube.com/watch?v=0wCi8XR-G8Y&pp=ygULc3VuYWsgYmlkZW4%3D
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Вашингтон обсудит с президентом США Джо Байденом дальнейшие поставки военной помощи для Украины. В частности, речь будет идти об усилении ПВО.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Война в Украине Война России против Украины Риши Сунак

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