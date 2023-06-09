Сунак заявил, что Британия настроена на долгосрочную поддержку Украины 9 июня, 01:40 Риши Сунак (Фото:Niall Carson/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил, что его страна настроена на долгосрочную поддержку Украины.

«Соединенное Королевство гордится нашим вкладом, включая танки, дальнобойное оружие и обучение украинских солдат. Но не должно быть сомнений, что лидерство и ресурсы США стали решающим вкладом, который позволяет силам демократии и свободы победить», — заявил Сунак.

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Он также поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за роль США в поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

«Нам повезло получить инвестиции Америки в европейскую безопасность, однако мы должны разделить бремя вместе», — заявил глава правительства Британии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Вашингтон обсудит с президентом США Джо Байденом дальнейшие поставки военной помощи для Украины. В частности, речь будет идти об усилении ПВО.