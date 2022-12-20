Сунак пообещал полностью поддерживать Украину 20 декабря, 21:55 Риши Сунак (Фото:Alastair Grant/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи.

Об этом сообщает Sky News.

Комментируя недавнее сообщение BBC о том, что он якобы попросил дать оценку ходу войны в Украине, что вызвало беспокойство в британском правительстве, Сунак посоветовал не слишком много читать сообщений в прессе, а обращать внимание на его действия.

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Он отметил, что первый его международный звонок на должности был президенту Владимиру Зеленскому, а первый зарубежный визит он совершил в Киев.

«Я обязался сохранить или увеличить нашу военную поддержку Украине в следующем году. Конечно, мы будем продолжать поддерживать Украину, я думаю, что все мы хотели бы, чтобы Украина успешно отразила российскую агрессию», — сказал британский премьер.

Сунак подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину на поле боя.

19 декабря Сунак заявил, что правительство Великобритании в следующем году передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).

Он также призвал игнорировать предложения России по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки войск.