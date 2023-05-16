Сунак на саммите Совета Европы в Исландии обсудит долгосрочную поддержку Украины 16 мая, 20:51 Риши Сунак (Фото:Carl Court/Pool via REUTERS)

На саммите Совета Европы в Исландии планируется обсудить долгосрочные меры безопасности для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает The Guardian.

«Я буду говорить с другими странами, чтобы убедиться, что мы продолжаем поддерживать Украину», — говорится в заявлении.

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Сунак добавил, что речь идет о поддержке, необходимой для защиты от российской агрессии.

«Также нужно начать думать о долгосрочных мерах безопасности, которые мы захотим принять для поддержки Украины в перспективе», — сказал Сунак.

В понедельник, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию Чекерс премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Они провели переговоры.

Это второй визит Зеленского в Британию с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Лондон уже анонсировал передачу Киеву сотен ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракет для ПВО. Также летом Великобритания начнет тренировать украинских пилотов.

