Спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара по Сумам — ОВА

8 сентября, 22:55
Поделиться:
Последствия российского ракетного удара (Фото:пресс-служба МВД)

Последствия российского ракетного удара (Фото:пресс-служба МВД)

В Сумах завершена ликвидация последствий российского ракетного удара.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.

«Подразделениями ГСЧС завершены работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара», — говорится в сообщении.

Видео дня

Из-под завалов удалось спасти двоих пострадавших — мужчину 1953 года рождения и женщину 1958 года рождения.

Спасатели очистили территории частных домовладений от остатков строительных конструкций. Было восстановлено 58 кв. м. кровель жилых домов, а также закрыта пленкой и другими строительными материалами 42 окна.

Читайте также:

Собаку достали из-под завалов (Фото:МВД Украины/Facebook) Из-под завалов разрушенного ударом РФ дома в Сумах спасли собаку — видео

Всего для оказания помощи привлекалось 52 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС.

8 сентября войска РФ нанесли удар по Сумам. В результате вражеской атаки был разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили более 20 домов и восемь авто. Возник пожар.

Пострадали три человека, двоих из них доставали из-под завалов разрушенного дома.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Сумы Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X