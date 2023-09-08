Спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара по Сумам — ОВА 8 сентября, 22:55 Последствия российского ракетного удара (Фото:пресс-служба МВД)

В Сумах завершена ликвидация последствий российского ракетного удара.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.

«Подразделениями ГСЧС завершены работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара», — говорится в сообщении.

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Из-под завалов удалось спасти двоих пострадавших — мужчину 1953 года рождения и женщину 1958 года рождения.

Спасатели очистили территории частных домовладений от остатков строительных конструкций. Было восстановлено 58 кв. м. кровель жилых домов, а также закрыта пленкой и другими строительными материалами 42 окна.

Всего для оказания помощи привлекалось 52 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС.

8 сентября войска РФ нанесли удар по Сумам. В результате вражеской атаки был разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили более 20 домов и восемь авто. Возник пожар.

Пострадали три человека, двоих из них доставали из-под завалов разрушенного дома.