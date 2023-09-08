Спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара по Сумам — ОВА
Последствия российского ракетного удара (Фото:пресс-служба МВД)
В Сумах завершена ликвидация последствий российского ракетного удара.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.
«Подразделениями ГСЧС завершены работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара», — говорится в сообщении.
Из-под завалов удалось спасти двоих пострадавших — мужчину 1953 года рождения и женщину 1958 года рождения.
Спасатели очистили территории частных домовладений от остатков строительных конструкций. Было восстановлено 58 кв. м. кровель жилых домов, а также закрыта пленкой и другими строительными материалами 42 окна.
Всего для оказания помощи привлекалось 52 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС.
8 сентября войска РФ нанесли удар по Сумам. В результате вражеской атаки был разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили более 20 домов и восемь авто. Возник пожар.
Пострадали три человека, двоих из них доставали из-под завалов разрушенного дома.