Двое пострадавших. В Сумской области оккупанты сбросили взрывчатку в центре города — фото 22 июля, 18:19 Российские террористы сбросили взрывчатку с дрона в центре города Середина-Буда Сумской области, из-за чего пострадали двое мужчин (Фото:Офис Генерального прокурора/Telegram)

В субботу, 22 июля, российские террористы совершили обстрел города Середина-Буда в Сумской области, в результате чего пострадали двое гражданских мужчин.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В субботу, 22 июля, около 14:30 российские оккупанты сбросили с дрона взрывное устройство в центре города Середина-Буда.

«В результате атаки врага получили ранения двое мужчин, которые находились у входа в пункт несокрушимости. Один из пострадавших в этот день как раз обеспечивал доступ лиц к укрытию, а другой проезжал мимо на велосипеде», — говорится в сообщении.

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Фото: Офис Генерального прокурора/Telegram

Сейчас следователи документируют последствия обстрела. Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).