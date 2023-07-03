Россия ударила по жилым домам и зданию СБУ в Сумах — Зеленский 3 июля, 21:01 Жилой дом в Сумах после российского удара дроном, 3 июля 2023 года (Фото:ДСНС України / Telegram)

Страна-террорист Россия в понедельник, 3 июля, атаковала жилые дома и здание СБУ в Сумах иранскими дронами-камикадзе, есть погибшие и раненые. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства напомнил, что Украине пока не хватает качественных систем ПВО, чтобы полностью защитить свою территорию и сбивать все российские цели.

«Враг этим пользуется, как сегодня — нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, иранским дроном, в частности, по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины», — сказал он.

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Зеленский выразил соболезнования и подчеркнул, что Украина «сделает все возможное и невозможное», чтобы максимально усилить свою ПВО.

По данным ГСЧС, в результате российского удара по Сумам погибли два человека, еще 15 пострадали. В Сумской ОВА по состоянию на 18:00 сообщали о 19 раненых, из них четыре — в больницах, двое — в реанимации.

Утром в ОВА рассказали, что российские оккупанты атаковали два многоквартирных жилых дома и административное здание, в центре города зафиксировали минимум четыре удара иранскими дронами Shahed-136. В Генштабе ВСУ в вечерней сводке сообщили, что защитники Украины за сутки сбили 14 Шахедов.

Российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные населенные пункты Сумской области. За ночь и утро 3 июля власти зафиксировали 12 взрывов и пять обстрелов общин.