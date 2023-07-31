Полиция опубликовала видео первых минут после ракетного удара России по Сумам
Последствия удара России (Фото:Национальная полиция Украины / Handout via REUTERS)
Патрульная полиция Сумской области опубликовала видео, на котором зафиксированы первые минуты после ракетного удара России.
«За считанные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские. Впоследствии к ним присоединились и дополнительные экипажи стражей порядка. Одна группа патрульных сразу побежала оказывать домедицинскую помощь пострадавшим от взрыва», — говорится в сообщении.
Также они осмотрели все поврежденные помещения и эвакуировали из них граждан. В это время другая группа полицейских ограничила движение транспорта, оградила место происшествия и обеспечивала информирование граждан о воздушной тревоге.
30 июля было известно уже о двух погибших и 20 раненых в результате удара российской ракеты по зданию учебного заведения в Сумах накануне вечером.