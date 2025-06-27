Основатель Благотворительного Фонда Закроем небо Украины, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал в эфире Radio NV , почему рано говорить о стабилизации фронта на Сумщине, о чем ранее сообщал главком Александр Сырский.

Игорь Романенко бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант

[В последнее время Сумщина] была проблемным участком [фронта]. Враг, как известно, перешёл границу более чем 55-тысячной группировкой войск, в частности туда перебросили лучший отряд дронщиков, которые работают дронами на [оптоволокне].