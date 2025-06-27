«Говорить о стабилизации преждевременно». Романенко — об ожесточенных боях на Сумщине и принципиальном населенном пункте, который важно удержать ВСУ
Боец 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ проходят полосу препятствий (Фото: 23-я отдельная механизированная бригада/Facebook)
Основатель Благотворительного Фонда Закроем небо Украины, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал в эфире Radio NV, почему рано говорить о стабилизации фронта на Сумщине, о чем ранее сообщал главком Александр Сырский.
Игорь Романенко
[В последнее время Сумщина] была проблемным участком [фронта]. Враг, как известно, перешёл границу более чем 55-тысячной группировкой войск, в частности туда перебросили лучший отряд дронщиков, которые работают дронами на [оптоволокне].