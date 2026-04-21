Ночная атака 10 шахедов по Сумам: раненых уже 15, среди них трое подростков, в Сети показали видео ударов БпЛА по спальному району

В результате массированного удара шахедами по Сумах , который Россия нанесла в ночь на 21 апреля, количество пострадавших возросло с шести до 15 человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Как уточняет Кордон.Медиа, среди раненых трое детей: это девочки 13, 15 и 17 лет, их госпитализировали. Большинство пострадавших — люди старшего возраста.

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Григоров добавил, что этой ночью Сумы атаковали 10 российских беспилотников.

Ранее в ГСЧС сообщали о семи попаданиях по городу, а в полиции уточняли, что сразу несколько ударов пришлось по спальному району Сум.

Видео одного из «прилетов» опубликовало онлайн-издание Кордон.Медиа.

Журналисты также показали кадры поврежденного легкоатлетического манежа в Сумах после ночной атаки 21 апреля.

Существенные поражения получили и жилые кварталы города: повреждены жилые дома, учебные заведения, больница. Выбиты сотни окон, сгорели около десяти частных автомобилей.

Одна из очевидиц сообщила, что слышала по меньшей мере пять прилетов. «Я открываю балкон, а на меня сыпется стекло», — рассказала жительница поврежденной многоэтажки.

Все очаги пожаров в Сумах сегодня были ликвидированы до 9:00, сообщали спасатели ГСЧС. Из-за угрозы повторных атак спасатели несколько раз приостанавливали работы и отходили в безопасное место.