Попали в учебное заведение. Российские оккупанты обстреляли ракетами Сумы 29 июля, 21:37 Сумская ОВА сообщает, что российские оккупанты обстреляли ракетами город Сумы в субботу, 29 июля, есть попадание в учебное заведение. (Фото:uk.wikipedia.org)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты обстреляли ракетами город Сумы в субботу, 29 июля, есть попадание в учебное заведение.

Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

«Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах», — сообщили в Сумской ОГА.

Как говорится в сообщении, сейчас на месте прилета работают все необходимые службы.

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«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — резюмировали в Сумской ОГА.

В субботу, 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В результате обстрела погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.

