Российские оккупанты отходят от Сум, начали отводить подразделения — Генштаб

3 апреля, 20:53
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Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Из-за отвода подразделений вооруженных сил РФ из района Сум оккупанты решили отказаться от наступления на северском и частично слобожанском направлениях, вероятно, не достигнув своей цели по наступлению.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

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Там рассказали, что на Северщине завершается вывод подразделений войск РФ на территорию Беларуси, на слобожанском направлении в течение дня ситуация существенно не изменилась.

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«Любой контроль, в том числе и радиационный, пограничниками республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество», — заявили в Генштабе.

1 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты накапливают в регионе технику, на следующий день в Сумскую область с территории РФ зашло много вражеских войск.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Генштаб Сумы Сумская область Война России против Украины

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