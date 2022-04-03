Российские оккупанты отходят от Сум, начали отводить подразделения — Генштаб 3 апреля, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Из-за отвода подразделений вооруженных сил РФ из района Сум оккупанты решили отказаться от наступления на северском и частично слобожанском направлениях, вероятно, не достигнув своей цели по наступлению.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

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Там рассказали, что на Северщине завершается вывод подразделений войск РФ на территорию Беларуси, на слобожанском направлении в течение дня ситуация существенно не изменилась.

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«Любой контроль, в том числе и радиационный, пограничниками республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество», — заявили в Генштабе.

1 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты накапливают в регионе технику, на следующий день в Сумскую область с территории РФ зашло много вражеских войск.

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