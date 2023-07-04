Атака на жилой дом. В Сумах число погибших возросло до трех, ранен 21 человек 4 июля, 09:06 Последствия российской атаки беспилотников на Сумы 3 июля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy Region/Handout via REUTERS)

В Сумах из-под завалов жилого дома, поврежденного в результате атаки беспилотниками, достали тело женщины. Количество погибших возросло до трех.

Об этом сообщили мэр города Александр Лысенко и Сумская ОВА во вторник, 4 июля.

Ранения получил 21 человек, в больницах остаются четверо. Сегодня в Сумах объявили день траура.

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3 июля российские оккупанты атаковали Сумы ударными иранскими дронами Shahed-136, власти зафиксировали четыре попадания. В результате удара в центре города повреждены два многоквартирных жилых дома и административное здание. Президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о здании СБУ.



Вечером ГСЧС сообщала о двух погибших и 15 пострадавших. В Сумской ОВА по состоянию на 18:00 говорили о 19 раненых, из них четверо — в больницах, двое — в реанимации.



Российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные населенные пункты Сумской области. За ночь и утро 4 июля власти зафиксировали 30 взрывов и четыре обстрела общин.

