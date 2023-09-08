Россия атаковала ракетами Сумы, попав в частный сектор. Разрушен дом

8 сентября, 07:04
Поделиться:
Последствия одной из атак России на Сумы, 3 июля 2023 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy Region/Handout via REUTERS)

Последствия одной из атак России на Сумы, 3 июля 2023 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy Region/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах в ночь на пятницу, 8 сентября. Разрушен дом.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Армия РФ атаковала частный сектор, разрушив один дом. На месте работают службы.

О пострадавших не сообщают. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Видео дня

Ночью в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне запуска россиянами иранских дронов-камикадзе Shahed. Кроме Сум, взрывы слышали в Одесской области. Это была уже пятая за шесть дней атака на юг региона.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Сумы Ракетные удары Частный сектор Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X