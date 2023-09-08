Россия атаковала ракетами Сумы, попав в частный сектор. Разрушен дом 8 сентября, 07:04 Последствия одной из атак России на Сумы, 3 июля 2023 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy Region/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах в ночь на пятницу, 8 сентября. Разрушен дом.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Армия РФ атаковала частный сектор, разрушив один дом. На месте работают службы.

О пострадавших не сообщают. Людям оказывают всю необходимую помощь.

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Ночью в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне запуска россиянами иранских дронов-камикадзе Shahed. Кроме Сум, взрывы слышали в Одесской области. Это была уже пятая за шесть дней атака на юг региона.