Количество погибших от ракетного удара по Сумам возросло до двух, еще 20 человек ранены

30 июля, 11:14
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Российские войска ударили по зданию учебного заведения в Сумах (Фото:Сумская областная прокуратура)

Российские войска ударили по зданию учебного заведения в Сумах (Фото:Сумская областная прокуратура)

По состоянию на 11:00 воскресенья, 30 июля, известно уже о двух погибших и 20 раненых в результате удара российской ракеты по зданию учебного заведения в Сумах накануне вечером.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Сумской горсовет.

Ранее сегодня утром в горсовете сообщали об одном погибшем и 17 раненых. Трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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На месте атаки работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Спасатели демонтируют поврежденные конструкции.

В ГСЧС сообщили, что спасатели работали всю ночь. Около трех ночи им удалось потушить пожар на месте удара. На месте работает 42 спасателя и 10 единиц техники.

ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС

Около 20:00 в субботу, 29 июля, россияне нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений города Сумы. Значительным разрушениям подверглось четырехэтажное здание учебного корпуса.

В областной прокуратуре сообщили, что еще один корпус и два общежития получили значительные повреждения. В многоквартирных домах поблизости выбиты окна и обломками повреждены стены.

Сумская областная прокуратура
Сумская областная прокуратура
Сумская областная прокуратура
Сумская областная прокуратура
Сумская областная прокуратура
Сумская областная прокуратура
Редактор: София Лазарова

Теги:   Сумы Сумская область Атака Ракетные удары Ракетный удар ракетная атака Учебное заведение

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