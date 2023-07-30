Количество погибших от ракетного удара по Сумам возросло до двух, еще 20 человек ранены 30 июля, 11:14 Российские войска ударили по зданию учебного заведения в Сумах (Фото:Сумская областная прокуратура)

По состоянию на 11:00 воскресенья, 30 июля, известно уже о двух погибших и 20 раненых в результате удара российской ракеты по зданию учебного заведения в Сумах накануне вечером.



Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Сумской горсовет.

Ранее сегодня утром в горсовете сообщали об одном погибшем и 17 раненых. Трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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На месте атаки работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Спасатели демонтируют поврежденные конструкции.

В ГСЧС сообщили, что спасатели работали всю ночь. Около трех ночи им удалось потушить пожар на месте удара. На месте работает 42 спасателя и 10 единиц техники.

Около 20:00 в субботу, 29 июля, россияне нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений города Сумы. Значительным разрушениям подверглось четырехэтажное здание учебного корпуса.

В областной прокуратуре сообщили, что еще один корпус и два общежития получили значительные повреждения. В многоквартирных домах поблизости выбиты окна и обломками повреждены стены.