Россияне за сутки обстреляли шесть общин на Сумщине: зафиксировано более 130 прилетов

27 марта, 23:26
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Обломок от российского снаряда (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Обломок от российского снаряда (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщает, что за минувшие сутки российские войска обстреляли из разных видов оружия шесть общин Сумщины.

Вражеские войска со своей территории обстреляли территории Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Середино-Будской общин.

Российские оккупанты использовали для ударов минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и артиллерию.

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В Белопольской общине в результате обстрелов ранена женщина, которая направлялась в транспортном средстве из города Белополье в село Рыжевка.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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