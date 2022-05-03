«Зафиксировано восемь прилетов». Сумскую область обстреляли с территории России — МВД

3 мая, 15:20
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Мужчина напротив здания, разрушенного при обстреле (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мужчина напротив здания, разрушенного при обстреле (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Во вторник, 3 мая, после обеда Сумскую область обстреливали с территории страны-агрессора России.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве заявили, что со стороны российского населенного пункта Локоть из тяжелого вооружения били в направлении одного из сел Шосткинского района.

Видео дня
https://twitter.com/MVS_UA/status/1521457469490405376
https://www.youtube.com/watch?v=vSDefZu0ojU&t=25s

«Зафиксировано восемь прилетов, вероятнее всего из 120-мм миномета», - говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Сумская область Война России против Украины

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