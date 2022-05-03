«Зафиксировано восемь прилетов». Сумскую область обстреляли с территории России — МВД
Мужчина напротив здания, разрушенного при обстреле (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Во вторник, 3 мая, после обеда Сумскую область обстреливали с территории страны-агрессора России.
Война России против Украины — главные события 3 мая
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве заявили, что со стороны российского населенного пункта Локоть из тяжелого вооружения били в направлении одного из сел Шосткинского района.
«Зафиксировано восемь прилетов, вероятнее всего из 120-мм миномета», - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.