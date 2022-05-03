«Зафиксировано восемь прилетов». Сумскую область обстреляли с территории России — МВД 3 мая, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Мужчина напротив здания, разрушенного при обстреле (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Во вторник, 3 мая, после обеда Сумскую область обстреливали с территории страны-агрессора России.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве заявили, что со стороны российского населенного пункта Локоть из тяжелого вооружения били в направлении одного из сел Шосткинского района.

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«Зафиксировано восемь прилетов, вероятнее всего из 120-мм миномета», - говорится в сообщении.

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