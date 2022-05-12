Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ: погиб один человек 12 мая, 11:32 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром 12 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ. Один человек погиб.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, зафиксировали около 20 прилетов из тяжелой артиллерии на территории села Новые Вырки Сумского района.

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Обстрел продолжался с 06.00 до 06.30.



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