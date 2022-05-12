Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ: погиб один человек

12 мая, 11:32
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Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром 12 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ. Один человек погиб.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, зафиксировали около 20 прилетов из тяжелой артиллерии на территории села Новые Вырки Сумского района.

Видео дня

Обстрел продолжался с 06.00 до 06.30.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Сумская область Война России против Украины

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