За сутки оккупанты выпустили более 150 снарядов по Сумской области: один человек погиб 27 июня, 01:54 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Сумской области после обстрелов российских войск (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что за последние сутки российские оккупанты выпустили по области более 150 снарядов и мин.



Традиционно российские войска обстреливали область с территории РФ. Один мирный житель погиб после обстрелов, еще один получил ранения.

«Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Враги со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Пострадали территории четырех громад Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская», — заявил Живицкий.

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На обстрелянных территориях повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма.

25 июня вражеские вертолеты вылетели с территории РФ и осуществили шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины Сумской области. В результате обстрела никто не пострадал.

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