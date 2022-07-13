«Восемь прилетов». Российские оккупанты обстреляли одно из сел в Сумской области — ОВА 13 июля, 11:21 Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В среду, 13 июля, российские оккупанты обстреляли одно из сел в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Сумщина. Ситуация по состоянию на 10 утра 13 июля 2022 года. Ночь на Сумщине была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел в Путивльщине», — написал он.

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По его словам, было восемь прилетов.

«Попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом», - заявил он.

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