«Восемь прилетов». Российские оккупанты обстреляли одно из сел в Сумской области — ОВА
Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)
В среду, 13 июля, российские оккупанты обстреляли одно из сел в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
«Сумщина. Ситуация по состоянию на 10 утра 13 июля 2022 года. Ночь на Сумщине была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел в Путивльщине», — написал он.
По его словам, было восемь прилетов.
«Попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом», - заявил он.
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